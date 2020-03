Insulti tra Harry e William: ‘cafone’, ‘irrispettoso’. E’ guerra tra i due fratelli?

La stampa britannica racconta i retroscena del rapporto burrascoso tra Harry e William: i due fratelli non si parlerebbero più

È gelo tra Harry e William: i due fratelli non si parlerebbero quasi più e il rapporto tra loro sarebbe molto burrascoso. Continuano le indiscrezioni sui tabloid britannici sulla rottura tra i principi di Casa Windsor e a raccontare vecchi e nuovi retroscena tra discussioni e insulti ci ha pensato il Mail on Sunday. Il punto di rottura sarebbe iniziato con l’arrivo di Meghan Markle, ma le frizioni tra i principi risalirebbero a qualche anno prima.

Harry e William non si parlano più

Secondo fonti vicine alla Famiglia Reale britannica, Harry si è sempre sentito in secondo piano rispetto a William, che lo avrebbe spesso invitato a ricordare chi tra i due salirà sul trono, un giorno. Non che il Duca di Sussex abbia mai provato gelosia per il destino del fratello maggiore, ma pare che a Kensington Palace le sue esigenze venissero sempre dopo quelle del futuro re.

I rapporti tra i figli di Carlo e Diana sarebbero poi peggiorati con l’ingresso di Meghan. Pare che William, come spesso riportato dalla stampa scandalistica, avesse suggerito al fratello minore di non prendere decisioni avventate. Il Duca di Cambridge, insomma, non sarebbe stato d’accordo con il matrimonio, perché la coppia non si conosceva ancora abbastanza. Non solo: Harry, in più occasioni, sarebbe stato poco educato nei confronti della Regina Elisabetta, mancandole spesso di rispetto.

I problemi dopo le nozze

Harry, da parte sua, non ha ancora perdonato William per l’atteggiamento irrispettoso nei confronti di sua moglie, verso al quale sarebbe stato “arrogante e cafone”.

Uno scenario che si è incupito subito dopo le nozze, quando anche le due cognate, Kate e Meghan, iniziarono a discutere. Si racconta che dopo una furiosa lite, la moglie di William sarebbe scoppiata in lacrime.

È noto che i Duchi di Sussex hanno cercato di allontanarsi gradualmente dalla Royal Family: prima con il trasloco al Frogmore Cottage, poi annunciando la rinuncia ai titoli.

Di recente Harry e Meghan si sono trasferiti in Canada e sono rientrati a Londra solo per partecipare agli ultimi eventi pubblici in qualità di membri reali prima dell’addio definitivo che sarò ufficializzato l’1 aprile. Che la distanza tra i due fratelli possa aiutarli a ricucire i vecchi rapporti?