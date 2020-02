Dovranno aspettare il 31 marzo prima di poter dire addio definitivamente alla Famiglia reale, Harry e Meghan: e presto saranno a Londra

Harry e Meghan si apprestano a tornare a Londra, dove li attendono gli ultimi impegni pubblici a cui prenderanno parte come membri senior della Royal Family. Dal 31 marzo, poi, saranno liberi di gestire la loro vita in maniera autonoma, lontani dai doveri di Palazzo. C’è attesa, dunque, per rivederli insieme alla Regina Elisabetta in uno degli eventi più importanti dell’anno.

Harry e Meghan tornano dalla Regina

Prima di poter iniziare la loro nuova vita fuori dal Regno Unito, Harry e Meghan devono onorare gli impegni in agenda fino al prossimo 31 marzo.

Tra le occasioni che riporteranno i Duchi di Sussex al fianco di Sua Maestà, c’è certamente il Commonwealth Service che si terrà il 9 marzo prossimo nell’Abbazia di Westminster. Un momento solenne e particolarmente importante per i Windsor, che celebra il Commonwealth delle Nazioni e durante il quale la Regina Elisabetta tiene un discorso rivolto ai Paesi che fanno parte dell’organizzazione.

A fine mese, la coppia sarà poi libera da ogni vincolo e l’1 aprile, con la chiusura del proprio ufficio di Buckingham Palace, segnerà l’inizio del loro nuovo cammino, lontano da Londra.

Un addio sofferto e tra le polemiche

L’annuncio di Harry e Meghan di voler dire addio alla Famiglia Reale britannica ha causato particolare sofferenza a Buckingham Palace. Non sono, inoltre, mancate le polemiche per le nuove scelte di vita della coppia, soprattutto sul fronte del sostentamento economico. C’è chi li ha accusati persino di sfruttare la morte di Lady Diana per fare soldi.

I Duchi di Sussex porteranno avanti le loro attività benefiche, con una propria organizzazione, ma non starebbero disdegnando di collaborare con organizzazioni finanziarie. Di recente, si era anche parlato di un probabile ritorno di Meghan nel mondo del cinema e delle ambizioni politiche dell’ex attrice americana.

Pare, infine, che siano pure già pronti a rilasciare scottanti dichiarazioni sui reali: a Palazzo già si teme un nuovo scandalo.