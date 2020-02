Harry e Meghan Markle accusati, irriverente “beccata” alla regina Elisabetta

Harry e Meghan Markle sono stati accusati di aver fatto rattristare la Regina Elisabetta: ecco che cosa hanno combinato per finire nell’occhio del ciclone.

Il principe Harry e Meghan Markle sono stati accusati di aver mancato di rispetto alla Regina tramite un’irriverente “beccata” posta in essere proprio nei confronti della sovrana. Ma cosa avrà mai combinato la coppia di tanto grave da far rattristare sua maestà?

Harry e Meghan smetteranno di usare il brand ‘Sussex Royal’

Andiamo con ordine. Venerdì 21 febbraio, Harry e Meghan hanno condiviso un post sul loro sito ufficiale, facendo riferimento ai tesissimi negoziati riguardanti il loro nuovo ruolo, ora che hanno lasciato la royal family.

Come vi avevamo già anticipato, la ragione del contendere è l’utilizzo del brand ‘Sussex Royal’ che la coppia sta continuando ad utilizzare per le loro attività. Ma, prima di capire come mai Harry e Meghan Markle sono stati accusati di ‘far rattristare’ la Regina, vediamo cosa hanno scritto.

Harry e Meghan Markle si prendono gioco della Regina?

Innanzitutto che, in questa loro personale Brexit, avrà inizio il periodo di transizione concordato con Elisabetta, che tra 12 mesi riesaminerà la situazione assieme alla coppia. Un cambiamento graduale che porterà anche ad un abbandono del brand ‘Sussex Royal’.

Anche se, poi, ci tengono a precisare che la regina “non abbia giurisdizione sull’uso della parola ‘royal’ oltreoceano”.

Una precisazione, quest’ultima, vista come uno sberleffo, una beccata nei confronti di Sua Maestà.

Elisabetta II non risponde alla provocazione dei Sussex

La Sovrana, dal canto suo, non ha dato alcuna risposta ufficiale anche se, secondo i tabloid britannici, sarebbe apparsa piuttosto rattristata dalle parole del nipote.

Ecco perché, ora, Harry e Meghan Markle si ritrovano – tra mille altre cose – ad essere accusati dell’infelicità della Regina… Ma era proprio necessario fare quella precisazione? Magari, ora che non dovranno più sottostare a certi scomodi divieti, avrebbero potuto soprassedere… Anche se questa potrebbe essere solo la prima fase di una nuova guerra social contro William e Kate.

