Non c'è niente di sconveniente fra il principe e la cantante, ma Meghan Markle non è comunque contenta delle uscite "segrete" del marito: cosa sta succedendo fra i due?

Meghan Markle sarebbe molto arrabbiata con suo marito, Harry d’Inghilterra: tutta colpa di Adele, la cantante britannica che ha una casa accanto alla residenza americana dei Duchi di Sussex.

Il condizionale è d’obbligo, perchè il tutto proviene dalla solita fonte anonima che informa i tabloid (in questo caso, il magazine Now Idea).

Harry Adele, incontro “segreto”

Secondo la ricostruzione del magazine, Harry sarebbe uscito per andare a bere qualcosa a casa di Adele senza avvertire la moglie Meghan, che invece quando non è con il piccolo Archie è impegnatissima nelle sue attività pubbliche (e, secondo la stampa, nelle public relations con Hollywood, per far ripartire la sua carriera da attrice).

La duchessa si sarebbe accorta dell’assenza di Harry tramite un membro dello staff e sarebbe andata su tutte le furie: gelosia o mania di controllo, non è dato saperlo, anche se quello fra Harry e Adele non sembra proprio un flirt, ma solo una innocente amicizia.

“Uscire con Adele lo ha aiutato a trovare un senso di normalità”, ha aggiunto la fonte del magazine, soffermandosi poi a spiegare come Meghan sia totalmente presa dalle sue attività al punto da trascurare il marito. A questo aggiungiamoci la nostalgia di Harry per la sua casa e la sua famiglia oltreoceano: secondo i rumors, il principe non si sarebbe mai del tutto adattato alla vita americana.

Per ora, Harry risulta sempre innamoratissimo della moglie, per cui ha lasciato casa e corona: qualcosa ci dice però che Meghan farebbe bene a stare attenta e a dedicarsi un po’ di più al marito, che lontano da casa sta evidentemente soffrendo. Non fosse altro che per smentire le sirene che parlavano di un divorzio imminente fra i Sussex!