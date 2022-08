Guendalina Tavassi sbotta sui social: il rientro dalle vacanze non è dei migliori. Cosa è successo con i fan

Rientrata dalle vacanze, Guendalina Tavassi è tornata alla vita di tutti i giorni (e ha pubblicato un duro sfogo sui social network)

Al rientro dalle vacanze, Guendalina Tavassi ha messo online una serie di Instagram Stories nelle quali la si vede alle prese con alcune faccende quotidiane, soprattutto nel prendersi cura dei suoi tre figli, Gaia, Chloe e Salvatore. L’ex concorrente del GF Vip e dell’Isola dei Famosi si è sfogata però duramente contro alcuni suoi follower, non certo teneri con lei.

Guendalina Tavassi torna alla vita di tutti i giorni dopo le vacanze: il duro sfogo su Instagram

Andiamo con ordine. Tornata alla vita di tutti i giorni dopo il rientro dalle vacanze, Guendalina Tavassi ha mostrato sui social alcune scene di vita quotidiana, alle prese con i figli e i piccoli problemi di casa. Ebbene, criticata da diversi follower per questa sua scelta, ad un certo punto ha deciso di sfogarsi in una serie di Instagram Stories.

Il suo incipit parla già chiaro da solo: “Quando faccio queste storie so benissimo che arrivano i commenti della gente che scrive ‘questo è quello che la gente normale fa tutti i giorni‘. Perché io che sono alienata! Anche io lo faccio tutti i giorni, solo che non vi rompo i co….ni a voi a farvi vedere tutti i giorni quello che faccio. A parte oggi… Appena non mi vedete in una storia mi chiedete ‘Guendalina che stai facendo?’… Ho i bambini che non hanno scuola e quindi non posso stare ogni secondo con il telefono“.

Ad ogni modo, vacanze e mondo glamour a parte, lo sfogo di Guendalina Tavassi è abbastanza chiaro: “Però mi fa ridere che voi pensate sempre della gente che è qui sopra che non lavora. E invece non è così ragazzi, perché questo è un lavoro come tanti altri che faccio e non sto neanche a dirvi e a raccontarvi ma vi assicuro che lavoro h24. E la gente che dice ‘io lavoro in fabbrica..’… Tanto di cappello. Ognuno ha il suo lavoro. Poi se lavorate in fabbrica non potete fare certo quello che faccio io… E fatelo voi con i bambini! E fatevi voi vedere sempre sorridenti, felici, truccate, perché dovete stare qua a parlare anche se avete mille ca..i. Quindi ragazzi, non è proprio semplice… Io ne ho tre di figli e non ho parenti, nonni, zii, cugini, amici e vicini di casa. Quindi lavora, ridi, scherza, fai l’influencer, la casalinga, la mamma, la giocoliera… non è semplice“.

