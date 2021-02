Federico Fashion Style dovrà fre i conti con le urla di una cliente molto particolare: Guendalina Tavassi. Ma cosa è successo?

Un appuntamento scoppiettante quello con Il Salone delle Meraviglie il programma prodotto da Pesci Combattenti, che andrà in onda martedì 9 febbraio. Tra gli ospiti di Federico Fashion Style ci sarà anche Guendalina Tavassi.

Dalle anticipazioni scopriamo che Guendalina andrà a trovare l’hairstylist più amato della tv nel suo salone alla Rinascente. Ma le cose non andranno completamente lisce visto che l’ex gieffina arriverà ad urlare nel negozio. Saranno urla di gioia o di ‘dolore’?

Iniziamo con il dire che Guendalina Tavassi non arriverà da sola nel Salone di Federico, ma in compagnia del marito Umberto. E proprio quest’ultimo sarà la causa delle urla. Già perché come si vede dal video delle anticipazioni, per Guendalina i capelli sono sacri!

Umberto sostituisce Federico al lavaggio, e Guendalina non è molto d’accordo. E quando il marito comincia il lavoro… i nodi vengono al pettine.

Guendalina Tavassi riprende il marito più volte e quando arriva il momento del risciacquo ecco che le urla si fanno sentire. Ma le anticipazioni non finiscono qui, perché Federico dovrà fare i conti con la gelosia di un genitore per la propria figlia. Non resta che vedere il doppio appuntamento su Real Time a partire dalle 22.40

Crediti foto@ufficio stampa Eleonora Teti