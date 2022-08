Guendalina Tavassi offesa dai Cugini di Campagna durante un concerto: la reazione di Guendalina e come l’hanno definita

I Cugini di campagna durante un concerto insultano Guendalina Tavassi. Il video sui social fa discutere

I Cugini di Campagna finiscono ancora una volta al centro delle polemiche, a causa di alcune esternazioni fatte da Ivano, durante un concerto.

La band, nel bel mezzo delle esibizioni, ha lanciato battute che non sono passate inosservate. A riportare la notizia è stata Deianira Marzano, che nelle sue stories ha condiviso il video del concerto, in cui si sentono forti e chiari gli insulti rivolti a Guendalina e ad altri concorrenti dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi, a cui Nick e Silvano hanno preso parte inizialmente come coppia.

Ivano dei Cugini di Campagna insulta Guendalina Tavassi durante un concerto

Nel video si sente Ivano parlare al pubblico de “Il fratello di una famosissima bal*****a. Edoardo, fratello della grande Guendalina […] Ma chi è? Una pornostar ho pensato. Non la conoscevo”.

“Ma queste sono offese pesanti, ho tutto il video” ha scritto l’esperta di gossip che ha condiviso il video con la sua community.

Al momento Guendalina non ha replicato e sta pensando a godersi le vacanze in Sardegna, arriverà presto una sua risposta?

Foto: Ufficio Stampa Mediaset