Guendalina Tavassi con l’occhio nero, la foto poi cancellata mette in allarme tutti: cosa è successo

Guendalina Tavassi ha postato una foto nella quale ha un occhio nero, ma l'ha rimossa poco dopo. La preoccupazione sulle sue condizioni è enorme.

Guendalina Tavassi, l’ex concorrente del Grande Fratello, è comparsa sui social soltanto per un attimo, con un occhio nero che ha subito messo in allarme tutti i suoi fan, che hanno cominciato a chiedersi cosa le sia successo e come stia lei. Il mistero sulle sue condizioni permane, come il silenzio social di Guendalina. Ma cosa sarà mai accaduto?

Guendalina Tavassi ha mostrato sui social una sua foto nella quale ha un occhio nero, per poi rimuoverla poco dopo. Tra i fan la preoccupazione sulle sue condizioni è grandissima. Cosa le sarà successo? Photo Credits: Ufficio Stampa Eleonora Teti

Guendalina Tavassi sul web con un occhio nero: l’immagine è subito scomparsa

Partiamo dal principio. Sul suo profilo Instagram, Guendalina Tavassi si è immortalata con un occhio nero e molto gonfio e la didascalia “Io fortunatamente sono ancora qua“. Un’immagine decisamente drammatica per un vicenda inquietante che ha messo subito in allarme tutti i fan dell’influencer.

A lei, poco dopo, ha fatto eco sua figlia Gaia, che ha ripostato la stessa storia scrivendo: “A ridurre mia madre così, che schifo. Vergogna, sono senza parole”.

La Tavassi rimuove la Storia: cosa le è successo?

Stando a questi dettagli, i più stanno pensando ad un episodio di violenza ma, oltre a non fornire ulteriori dettagli sulla vicenda, sia Guendalina che Gaia hanno deciso di rimuovere le Stories, in una sorta di moto di autocensura.

Il gesto, in realtà, è avvenuto troppo tardi. Moltissimi erano quelli che avevano già visualizzato la foto di Guendalina Tavassi con l’occhio nero e non manca chi ha catturato uno screen, diffondendolo in rete prima che venisse cancellato.

Si tratta in ogni caso di una situazione dai tratti drammatici. In molti, preoccupati per Guendalina, stanno chiedendo informazioni sulle sue condizioni, sperando che – occhio gonfio a parte – stia già meglio e che, soprattutto, non sia in ulteriore pericolo.

Photo Credits: Kikapress