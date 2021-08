Guendalina Tavassi, avete mai visto la sua bellissima mamma? Identica alla figlia: ‘Nonna? Ma proprio no’

Guendalina Tavassi stupisce tutti mostrando su Instagram la mamma, Emanuela Fuin. Una accanto all’altra, sembrano proprio due gocce d’acqua

Su Instagram, le storie di Guendalina Tavassi hanno stupito tantissime persone soprattutto quando è comparsa sua mamma, Emanuela Fuin, che ha fatto impazzire tutti per l’incredibile somiglianza con l’ex gieffina. Ma chi è la mamma di Guendalina?

Guendalina Tavassi stupisce tutti mostrando la mamma, Emanuela Fuin, nelle sue stories. Una accanto all’altra, sembrano proprio due gocce d’acqua! Photo Credits: Kikapress

Guendalina Tavassi mostra la sua mamma su Instagram: sono due gocce d’acqua

Andiamo con ordine. Guendalina Tavassi ha mostrato su Instagram delle Stories nelle quali è intenta a giocare con i suoi due figli più piccoli, Chloe e Salvatore: fin qui nulla di strano, almeno fino a quando non decide di uscire un attimo di casa, dove ha incontrato casualmente sua mamma!

“Guardate chi ho trovato per strada – ha esclamato mostrando la donna nelle Stories – la mia sobria madre!”.

E poi, rientrata in casa, ha detto ai bambini: “Guardate nonna vestita così!”.

“Nonna! Nonna proprio no!”, ha esclamato la mamma di Guendalina… facendo trovare d’accordo moltissimi fan.

Chi è Emanuela Fuin, la madre della Tavassi

In effetti, chiamarla nonna è piuttosto strano. Emanuela Fuin, mamma di Guendalina Tavassi, è assolutamente giovanile e somiglia decisamente a sua figlia, tanto che per molti sono davvero due gocce d’acqua. Sembrano sorelle più che madre e figlia, anche se tra le due ci sono vent’anni di differenza.

Emanuela Fuin, in realtà, è un volto noto della tv. Era una delle ragazze coccodè di Indietro Tutta di Renzo Arbore, ma ha lavorato anche in altri programmi (L’araba fenice su Italia 1 e Fantastico 10)e fatto alcune comparse in alcune pellicole cinematografiche come Palla al centro di Federico Moccia e Un tassinaro a New York con Alberto Sordi, nonché nella fiction RAI Commesse. È stata inoltre la protagonista di alcuni spot pubblicitari.

Photo Credits: Kikapress