Guendalina Tavassi furiosa per il gesto dell’ex marito sui social: ‘Far finta di essere quello che non si è’

Guendalina Tavassi, dopo non aver proferito parola sul suo divorzio, è apparsa su Instagram molto arrabbiata, sferrando un duro attacco nei confronti dell’ex marito Umberto D’Aponte.

La causa sembrano essere delle Stories su Instagram dove Chloe, la loro primogenita, è protagonista. Chloe ha mandato un messaggio al padre per fargli sapere che le manca e Umberto ha pubblicato la loro conversazione sui social visibilmente commosso.

Guendalina non avrebbe gradito e ha fatto un discorso ai suoi fan, senza però nominare direttamente Umberto. “Non voglio creare guerre sui social […] però mi sono rotta di vedere gente che utilizza e sfrutta i figli solo per fare follower o la vittima su Instagram. Se uno deve fare il padre e il genitore lo facesse, senza scrivere str….te o piangere o far finta di essere quello che poi realmente non si è” ha dichiarato Guendalina Tavassi.