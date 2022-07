Guendalina Tavassi, il fidanzato sbotta per il costume troppo sexy: ‘compri un costume più grosso’

Guendalina Tavassi e i costumi succinti che fanno ingelosire il fidanzato: il siparietto su Instagram

Ancora una volta Guendalina Tavassi ha reso partecipi i suoi follower della scleta del costume per godersi i suoi giorni di vacanza e relax insieme alla sua famiglia.

LEGGI ANCHE : — Soleil Sorge e la richiesta hot dei piedi da parte di un fan: ‘Perchè tutte a me?’

Guendalina ha pubblicato su Instagram dei video in cui la si vede allo specchio fare le prove con un bikini nero succinto composto di slip e fascia sul seno, fino a quando il fidanzato non entra in bagno ed esclama: “Anche oggi un’altra giornata di sofferenza, tutto di fuori vai”.

Guendalina, ridendo, ha cercato di spiegare al suo fidanzato e ai fan la scelta del suo costume ma lui ha cercato di difendere la sua posizione, suggerendo di comprarne “uno più grosso” e risolvere così ogni problema.

Non è la prima volta che l’influencer documenta le reazioni del compagno davanti ai suoi bikini: solo qualche giorno fa Guendalina aveva spiegato che la mattina la scelta del costume per andare al mare comporta qualche discussione, per via dei suoi costumini minuti che a detta del fidanzato lasciano poco spazio all’immaginazione.

Foto: Ufficio stampa Mediaset