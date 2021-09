Guendalina Tavassi e l’aggressione, cosa dichiara dopo aver mostrato l’occhio nero sui social

Guendalina Tavassi ha subito un'aggressione che le ha lasciato visibili segni sul viso. Dopo giorni di silenzio, torna sui social per parlarne

Guendalina Tavassi ha subito un’aggressione che le ha lasciato visibili segni sul viso.

LEGGI ANCHE:– L’ex di Guendalina Tavassi, spunta una stories dopo l’aggressione: cosa scrive il papà della figlia di Guendalina

Dopo essersi mostrata sui social con un occhio nero, è pronta a denunciare l’accaduto.

Guendalina ha spiegato che purtroppo non può ancora condividere i dettagli di quello che è successo, perché tutto è in mano agli avvocati che la stanno seguendo in questa brutta vicenda.

“Non mi chiedete cosa è successo e chi è stato perché purtroppo non posso dirlo […] La vita va avanti, non dovete permettere a nessuno di fermare tutto ciò che di bello state facendo […] Vorrei dire a delle persone che cercano visibilità […] se sanno la verità che la dicano, dato che io non posso parlarne” ha spiegato Guendalina.