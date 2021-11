Guendalina Tavassi accusa l’ex Umberto di un’altra aggressione: ‘bullizzata?’ . Cosa accade durante la diretta social

Guendalina Tavassi è tornata sui social a parlare dei recenti problemi che sta avendo con il suo ex marito

Guendalina Tavassi è tornata sui social a parlare dei recenti problemi che sta avendo con il suo ex marito. La scorsa estate si era mostrata con un occhio nero sui social, oggi è tornata a denunciare una nuova aggressione.

LEGGI ANCHE:– Cosa ha fatto l’ex marito Umberto dopo la diretta social sulle accuse dell’ex moglie Tavassi: il gesto su Instagram

Su Instagram Guendalina questa volta ha fatto nomi e cognomi: l’aggressore sarebbe il suo ex marito, Umberto d’Aponte: “Vi avverto dal telefono del mio avvocato […] sono stata nuovamente aggredita dalla stessa persona […] Se devo essere distrutta voglio che almeno tutti sappiate chi è veramente Umberto D’Aponte” ha dichiarato Guendalina.

Quasi immediatamente è arrivata la risposta pubblica di Umberto, che ha dichiarato: “Io non ho aggredito nessuno, sono stato chiamato per definire la situazione “bambini” e “divorzio”. Mentre parlavamo mi ha attaccato di cose che sono rimasto scioccato […] ho visto il suo telefono sulla scrivania e stava registrando tutto, così glie l’ho spaccato” ha spiegato Umberto.

Tra le due dirette Instagram, è stato tirato in mezzo persino l’esperto di gossip Amedeo Venza, accusato di bullizzare Guendalina. Amedeo ha prontamente spiegato: “Le violenze si combattono nelle sedi opportune non su instagram […] portassero rispetto a tutte quelle persone che la violenza l’hanno vissuta per davvero”.

Foto: Kikapress