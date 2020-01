Jennifer Aniston e Brad Pitt continuano a far sognare i fan che sperano ancora in un ritorno di fiamma tra le due amatissime star americane. Dopo aver preso parte agli attesi Golden Globes, i due ex coniugi hanno fatto un salto allo stesso after party: coincidenza o voglia di trascorrere del tempo insieme?

Jennifer Aniston e Brad Pitt alla stessa festa dopo i Golden Globes 2020

C’è chi aspettava i Golden Globes 2020 per scoprire i nomi dei vincitori dell’ambito premio cinematografico e chi attendeva l’evento mondano per fare incetta di gossip e rumors sulla vita privata delle star hollywoodiane.

I fan di Jennifer Aniston e Brad Pitt, ad esempio, non vedevano l’ora di poter seguire la serata di premiazione per scoprire se tra i due ci sia ancora del tenero. E in parte sono stati accontentati: sia lei che lui hanno partecipato alla stessa festa dopo la cerimonia, come aveva annunciato lo stesso attore.

“Incontrerò Jen, è una buona amica. Sì” aveva risposto Pitt a Entertainment Tonight mentre percorreva il red carpet. E quando gli è stato fatto notare che il mondo intero aspettava una foto di loro due insieme, Brad ha replicato con ironia: “La seconda reunion più importante del suo anno?” riferendosi alla reunion degli attori di Friends.

Gli sguardi dolci

Prima di palesarsi alla stessa festa, in angoli opposti della stanza a farsi fotografare con i fan, ai più attenti e maliziosi non sono sfuggiti gli sguardi che Jennifer Aniston ha lanciato a Brad Pitt mentre lui era sul palco a ritirare il premio.

“Volevo portare mia madre ma non potevo, perché chiunque mia stia accanto, dicono che è la persona che sto frequentando. E sarebbe semplicemente imbarazzante” ha scherzato l’attore.

In quel preciso momento, le telecamere che hanno seguito l’evento al Beverly Hilton di Los Angeles hanno inquadrato Jennifer, che ha riso di gusto alla battuta del suo ex marito.

Chi si aspettava una foto che li ritraesse di nuovo l’uno accanto all’altra, però, è rimasto a bocca asciutta. Terminata la cerimonia dei Golden Globes, sebbene alla stessa festa, pare che i due si siano salutati amichevolmente ma in maniera piuttosto veloce.