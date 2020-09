Fedez, Ghali e Gaia Gozzi chiedono giustizia per Willy dal palco dei Power Hits estate 2020. Il lroo messaggio colpisce il pubblico

Giustizia per Willy. Queste tre parole, che da giorni rimbalzano sui social sono risuonata ieri sera all’Arena di Verona durante i Power Hits Estate 2020. A pronunciarle, sul palco, tre artisti italiani, che hanno voluto tenere alta l’attenzione sul terribile omicidio di Colleferro. A fine esibizione, in una location vuota e per questo forse più potente, Fedez, Ghali e Gaia Gozzi hanno lanciato il loro messaggio contro la violenza e il razzismo. Chiedendo giustizia per un ragazzo morto sotto la ferocia dei suoi assassini.

LEGGI ANCHE: — Colleferro, Chiara Ferragni sbotta per l’omicidio di Willy Monteiro: la sua forte dichiarazione sull’omicidio

Giustizia per Willy: i cantanti lanciano un messaggio al Power Hits Estate 2020

Le restrizioni anti-covid non permettono il normale svolgimento della manifestazioni live. Così i Power Hits Estate 2020 sono andati in scena in una toccante Arena di Verona vuota, in un silenzio surreale ma suggestivo. Ed è proprio in quella cornice così potente che tre cantanti hanno volute lanciare il loro messaggio contro il razzismo e la violenza. Pronunciando tre semplici parole: “Giustizia per Willy“.

Ghali è un Artista con la A maiuscola niente da aggiungere#giustiziaperWilly#PowerHitsEstate2020 pic.twitter.com/7AOGzTdao1 — 🌟 (@belaflorr) September 9, 2020

Quanto successo a Colleferro nei giorni scorsi ha colpito tutti. Non si può morire a 20 anni sotto i calci e i pugni di balordi. Bisogna che le indagini facciano il loro corso, ma bisogna giungere in fretta alla verità e assicurare alla giustizia i responsabili.

Per l’omicidio di Willy sono stati arrestati quattro ragazzi, ma la verità sembra ancora lontana. Ecco perché Fedez, Ghali e Gaia Gozzi hanno voluto omaggiare quel povero ragazzo, ricordando quanto potente possa essere un messaggio lanciato da un palco.

Fedez coperto dai conduttori

Ascoltare quella frase,giustizia per Willy, è stato toccante per il pubblico che seguiva la kermesse in televisione. Su Twitter si sono moltiplicati i messaggi di apprezzamento nei confronti dei tre artisti che hanno deciso di esporsi pubblicamente.

Peccato, che a fine performance, quando Fedez stava pronunciando le tre parole, i conduttori gli abbiano parlato sopra. Forse anche loro sono stati colti di sorpresa mentre seguivano la scaletta. Ma il messaggio del rapper è comunque arrivato nelle case e nel cuore dei telespettatori.