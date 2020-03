Giuliana De Sio oggi come sta? L’attrice qualche giorno fa aveva dato comunicazione su Facebook di essere ricoverata allo Spallanzani di Roma con la diagnosi di Covid-19. Una notizia davvero triste che aveva fatto allarmare i suoi fan.

Con queste parole accorate, Giuliana De Sio informava tutti i suoi followers della penosa situazione in cui si trovava. Tuttavia le cose sono andate per il meglio e ieri, sul profilo dell’attrice, è arrivata finalmente la buona notizia.

L’attrice è ufficialmente guarita dal Coronavirus. Ieri ha scritto della sua serenità ritrovata in un nuovo post sulla sua pagina Facebook.

In seconda battuta, Giuliana De Sio chiede agli haters di astenersi da commenti maligni. Infatti una parte del primo post – quello pubblicato il 13 Marzo, per dare comunicazione della sua degenza – aveva fatto storcere il naso ad alcuni dei suoi follower.

Nel lungo post, Giuliana De Sio aveva anche descritto come stava vivendo il ricovero e accennava a qualche segnale di ripresa. Le righe incriminate sono le seguenti:

Nei commenti sono apparse molte esortazioni a dimostrare più gratitudine nei confronti del personale sanitario e dei medici che si stavano prendendo cura di lei. A queste polemiche, l’attrice ha risposto così: