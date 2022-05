Giulia Salemi, lo ‘scontro’ con Soleil Sorge a colpi di costumi: cosa è successo 

Giulia Salemi e Soleil Sorge, le influencer diventano imprenditrici e si sfidano a suon di bikini

In comune non hanno solo la partecipazione a un GF Vip, ma da oggi anche alcuni progetti imprenditoriali. Soleil Sorge e Giulia Salemi infatti si sfidano a colpi di costumi.

In questi giorni, Soleil Sorge ha lanciato il progetto di cui aveva anticipato qualcosa sui social, il già chiacchierato “State of Soleil”: si tratta di una linea di costumi, parei e bandane, realizzati in collaborazione con il brand Island Coco Bikini.

Lo stesso ha fatto Giulia Salemi, che ha debuttato con la sua nuova linea di costumi, chiamata GoldSand e ispirato alla Persia, terra che le ha dato in parte le sue origini.

Giulia Salemi e Soleil Sorge, da gieffine a imprenditrici

Non è di certo una novità lanciare una linea di costumi in vista dell’estate, soprattutto sull’onda della popolarità raggiunta grazie ai progetti televisivi a cui hanno preso parte entrambe, ma anche se indirettamente, la “sfida” tra le influencer è aperta, a suon di bikini.

Quanto alle collezioni, entrambe acquistabili online attraverso i loro siti ufficiali, i costumi della linea GoldSand firmati da Giulia Salemi hanno una fascia di prezzo che va dai 63 ai 79 euro, i costumi di Soleil Sorge invece si aggirano tutti intorno ai 49 euro. La nicchia di mercato a cui si rivolgono sembra dunque la stessa, e la “sfida” è aperta.

Foto: Kikapress