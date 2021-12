Giulia Salemi e la sorpresa strappalacrime per Pierpaolo: lui scoppia a piangere dopo averlo visto

Nell'anniversario del loro fidanzamento, Giulia Salemi ha fatto un regalo a sorpresa al suo Pierpaolo Pretelli: ecco cosa ha combinato

In occasione del loro anniversario di fidanzamento, Giulia Salemi ha fatto una meravigliosa sorpresa a Pierpaolo Pretelli, documentando il tutto sui social network. Ma cosa avrà mai combinato la bella influencer? E cosa avrà mai regalato al suo bel (ex)Velino?

Giulia Salemi fa un regalo a sorpresa a Pierpaolo Pretelli in occasione del loro anniversario di fidanzamento, facendolo commuovere davvero. Ecco che cosa ha combinato la bella influencer.

Il regalo di Giulia Salemi a Pierpaolo per festeggiare l’anniversario di fidanzamento

Andiamo con ordine. In occasione del loro primo anniversario insieme, Giulia Salemi ha deciso di fare a Pierpaolo Pretelli un regalo meraviglioso: un fantastico orologio Cartier che ha reso entusiasta l’ex Velino.

“Volevo qualcosa di inaspettato, speciale e unico che gli rimanesse con il tempo come un ricordo indelebile di questo momento Unico“, ha scritto Giulia nella Stories in cui documenta l’apertura del pacchetto da parte di Pretelli.

La sorpresa fantastica per Pretelli: ecco cos’altro gli ha preparato per l’anniversario e la reazione di Pierpaolo

Non solo un orologio, però. Il regalo di Giulia Salemi per Pierpaolo Pretelli è stato soprattutto un video, che lei gli ha presentato così: “Ed ecco la mia dedica per te, Pierpaolo […] Sapendo la sua passione per gli orologi volevo qualcosa che non si sarebbe mai aspettato di ricevere. Facendo salti mortali per prenderlo e non farmi sgamare e nasconderlo in casa e poi metterlo in valigia. Giuro non ci siamo messi d’accordo, evidentemente volevamo stupirci l’uno con l’altro e devo dire che dopo un anno conosciamo davvero bene i gusti l’uno dell’altro“.

Al termine del video, Pierpaolo Pretelli si è visibilmente commosso, tanto da essere scoppiato in lacrime. Il momento è stato immortalato da Giulia nelle Storie, con tanto di commento romantico: “Ci meritiamo proprio… ed eravamo proprio destinati a stare insieme… siamo così simili. Due romanticoni sdolcinati un po’ insicuri per il nostro passato. Eterni Peter Pan e con tanto amore ancora da dare e ricevere. Grazie vita per avermi fatto trovare la mia anima gemella. La metà della mia mela. Ti amo“.

