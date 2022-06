Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: ‘ i prossimi sposi’. Cosa è successo durante il matrimonio di un’amica

Fiori d'arancio in arrivo per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Il bouquet della sposa è finito proprio nelle mani di lei...

In questi giorni, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno partecipato al matrimonio di una loro amica. Inevitabilmente hanno reso partecipi all’evento i propri follower, attraverso le stories su Instagram.

Qui è comparsa Giulia Salemi, raggiante, con in mano il bouquet della sposa, e gli amici hanno subito gioito per lei e Pierpaolo: “Eccoli, i prossimi sposi! Era destino” afferma un’amica vicino a loro.

Giulia Salemi e il lancio del bouquet

Il lancio del bouquet è avvenuto come da tradizione fuori dalla chiesa dove gli amici di Giulia e Pierpaolo hanno pronunciato il loro sì. “Amore lanciati eh? Come Buffon ai tempi d’oro!” si sente esclamare Pierpaolo nelle stories, che ha incitato la sua Giulia ad afferrare il mazzo di fiori tanto ambito.

Sembra che per Giulia non sia affatto il primo bouquet preso a un matrimonio: come lei stessa ha spiegato, si tratta del terzo, e adesso sembrerebbe mancare all’appello solo la proposta vera e propria da parte di Pierpaolo. Matrimonio in arrivo dunque anche per Giulia?

Foto: Kikapress