Giulia Salemi zittisce tutti: il video con Pierpaolo pubblicato nella notte. Come si mostrano i Prelemi dopo il gossip

Giulia Salemi smentisce tutte le voci di rottura con Pierpaolo Pretelli con una Instagram Stories: ecco cosa ha pubblicato sui social

I video del compleanno di Pierpaolo Pretelli avevano fatto scatenare qualche vocio di gossip sul fatto che tra l’ex Velino e Giulia Salemi potesse esserci maretta… A smentire tutti è arrivata direttamente l’ex concorrente di Pechino Express e del GF Vip che, su Instagram, ha pubblicato un video sulla questione. Ma cosa avrà mai risposto la bella Giulia alle malelingue?

Nessuna rottura con Pierpaolo Pretelli, nonostante gli indizi

Andiamo con ordine. In occasione del 32-esimo compleanno di Pierpaolo Pretelli, diversi fan avevano notato una Giulia Salemi molto distante dal fidanzato.

Arrivata al party di compleanno con un certo ritardo, la showgirl ed influencer era rimasta in disparte per gran parte del tempo. Inoltre, lo stesso Pierpaolo Pretelli non le aveva dedicato nemmeno un pensiero nei suoi ringraziamenti, rivolti solo ed esclusivamente al figlio Leonardo.

Fin qui tutto sembrava andare a senso unico, anche perché sulla questione era intervenuta anche la mamma di Giulia, Fariba Tehrani, pubblicando un video che sembrava essere la prova definitiva della rottura tra la Salemi e Pierpaolo, specie per la frase ‘Sorridi agli amori finiti’.

Il video di Giulia Salemi con Pierpaolo risponde alle malelingue

Ebbene, a smentire tutte queste malelingue e il fatto che la storia dei Prelemi fosse finita è stata direttamente Giulia con una Instagram Stories.

A 24 ore dal party di compleanno del bel Pretelli, la Salemi ha pubblicato una foto nella quale lei sta in braccio a lui davanti alle candeline, tubando e amoreggiando mentre si guardano negli occhi e lui l’accusa scherzando di essere ‘una falsa! Che finta!’

Sarà stata tutta una tattica per attirare l’attenzione, la loro? La presunta rottura era forse qualcosa di organizzato a tavolino?

