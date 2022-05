Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli di nuovo insieme in tv: ‘sfida in famiglia’. In quale programma li vedremo

I fan non vedono l'ora di vedere i Prelemi insieme sul piccolo schermo: ecco dove e quando accadrà

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continuano a essere indivisibili nella vita privata ma anche nel lavoro: Presto infatti, per la gioia del pubblico che li segue, appariranno insieme in uno show televisivo.

I fan se lo ricordano bene: i due si sono conosciuti durante la quinta edizione del GF Vip e da allora non si sono più lasciati, facendo sognare con la loro storia d’amore i numero follower che non si perdono nemmeno un contenuto condiviso sui social dalla coppia.

Ora tutto è pronto per vederli insieme sul piccolo schermo, ma dove? Si tratta del programma musicale condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo: Name That Tune, il gioco che va in onda ogni venerdì in prima serata su Tv8. Nel programma due squadra formate da volti conosciuti della nostra televisione si sfidano su giochi musicali.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli insieme in tv

È stato l’account ufficiale della trasmissione a svelare su Instagram che nella prossima puntata gli spettatori potranno vedere proprio Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ballare insieme sul palco di Name That Tune.

Lo stesso Pierpaolo ha condiviso le immagini nel suo profilo social annunciando che “sarà un venerdì diverso dal solito. Sfida tutta in famiglia”. La puntata che vedrà i Prelemi insieme nel programma è quella di venerdì 3 giugno 2022, attesa su Tv8 dalle 21.30 in poi.

