Giulia Salemi ha litigato con Pierpaolo? Quel dettaglio durante la festa di compleanno di Pretelli allarma i fan

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno litigato? Quei dettagli sui Prelemi parlano chiaro. Cosa è successo durante il compleanno di lui

Il 31 luglio 2022 Pierpaolo Pretelli ha compiuto e festeggiato i suoi 32 anni, ma qualcuno ha notato qualcosa su Giulia Salemi durante il party di compleanno dell’ex Velino, facendo sorgere il dubbio che tra i due ci possa essere stato un qualche litigio. Ma cosa sarà successo davvero tra loro?

Litigio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi? Cosa hanno notato i fan

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Per i suoi 32 anni, Pierpaolo Pretelli ha pubblicato sui social una serie di foto insieme al figlio di 5 anni, Leonardo, con tanto di meravigliosa dedica.

“Oggi per me sono 32+ – ha scritto – Volevo rappresentare questo giorno attraverso chi con due semplici occhietti e con un sorriso travolgente riesce a rendermi la persona più felice al mondo. Sto facendo di tutto per rallentare la vecchiaia, si fa quel che si può! Grazie per tutti i messaggi VVB“.

Quello che però hanno notato è che in quelle foto Giulia Salemi non si vede mai né Pierpaolo l’ha mai nominata nel suo messaggio, facendo pensare a molti fan che tra i due ci sia stato un litigio.

Gli indizi lasciati da Giulia sui social e durante la festa. È finita?

Tra l’altro Giulia non ha pubblicato nulla per festeggiare il compleanno del compagno. Un dettaglio che ha fatto sobbalzare in molti, soprattutto per il fatto che la Salemi non si è mai risparmiata nello sbandierare ai quattro venti il suo amore per Pierpaolo. I fan più accesi fanno notare che qualcosa deve essere successo…

Tra l’altro, guardando le fotografie e i video del party di compleanno, si scopre che Giulia non ha presenziato a tutta la festa. Al contrario, è arrivata a fine serata e non ha cenato insieme a Pretelli. C’è chi ha bollato questa situazione come una sorta di ‘dovere di presenza‘ che sottende ai prodromi di una rottura tra i due. Tra l’altro, in alcuni video la si vede chiaramente rimanere in disparte rispetto a lui, senza partecipare attivamente ai suoi festeggiamenti.

Quale sarà la verità? Tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli c’è stato un litigio che ha portato o sta portando ad una rottura? Passato il compleanno di lui forse ne sapremo qualcosa in più…

