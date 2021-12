Giulia Salemi furiosa durante la vacanza a Parigi con Pierpaolo: mandata via dal ristorante. Cosa è successo

Disavventura a Parigi per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: lei monta su tutte le furie in una Instagram Stories. Ecco cosa è successo

Arriva una brutta disavventura per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli durante la loro vacanza a Parigi: per la coppia c’è stato un problema in un ristorante della capitale francese che ha fatto arrabbiare non poco la showgirl, che si è sfogata nelle sue Instagram Stories. Ma cosa sarà mai accaduto?

LEGGI ANCHE:– Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano? La data importante da segnare sul calendario

Disavventura in vacanza a Parigi per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che hanno avuto un problema in un ristorante che ha fatto montare la showgirl su tutte le furie. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Parigi: la disavventura in vacanza

Andiamo con ordine. Giulia Salemi, in vacanza a Parigi con il suo bel Pierpaolo Pretelli, ha pubblicato una storia su Instagram nella quale si mostra furiosa mentre sbraita contro “I peggiori, i più maleducati e i più cafoni”.

Nel testo, ha scritto quello che le è capitato in un ristorante della capitale, dal quale è stata mandata via nonostante una prenotazione e una cena già pagata: “Io sono senza parole. Che maleducazione, che arroganza, che cafoni! Cena prenotata da settimane e già pagata. Siamo arrivati e ci hanno mandato via in malo modo nonostante in modo carino gli abbiamo spiegato i problemi con il traffico e li abbiamo pregati di farci sedere visto che erano le 10.30 e prendevano prenotazioni fino a quell’ora, quindi la cucina era aperta e non gli costava niente. Non andate mai qua! Posto tremendo e staff tremendo! No Words”.

fonte: Instagram Stories Giulia Salemi

La disavventura dei Prelemi si conclude al meglio

Insomma, vacanza a Parigi rovinata per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Sì, ma solo fino ad un certo punto. Se infatti Giulia ha continuato a fare cattiva pubblicità sui social al ristorante che li ha ‘balzati’, dall’altro lato ha trovato un luogo che li ha accolti a braccia aperte…

Tutto è bene quel che finisce bene. O forse no?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy