Giulia Salemi, ‘ci convivo e cerco di combatterla’: l’amara confessione della showgirl. Cosa svela sui social 

Giulia Salemi risponde alle domande dei fan su Instagram e parla anche delle sue fragilità

Giulia Salemi, fin dai tempi della sua prima partecipazione al GF Vip, coltiva un filo diretto coni suoi fan che la seguono sui social, in particolare su Instagram.

LEGGI ANCHE : — Giulia Salemi, parla di Pierpaolo Pretelli: cosa dichiara sulla lontananza e sui rumors sulla love story

Proprio qui raccontai al suo pubblico anche la love story nata con Pierpaolo Pretelli, che prosegue a gonfie vele. Nella giornata di ieri, Giulia ha deciso di aprire la box delle domande e rispondere pubblicamente a un po’ di curiosità degli utenti che la seguono con affetto.

Giulia e il malessere con cui convive, la risposta a un fan

Tra gli argomenti toccati non è mancata ovviamente la sua relazione con Pierpaolo, che prosegue con amore e attenzione verso i più recenti problemi di salute di lui (per cui hanno deciso di fare degli accertamenti) e gli impegni lavorativi.

Alla domanda di un fan: “Come va con l’ansia? Io ormai ci convivo da parecchio ma che brutta compagnia”, Giulia ha risposto: “Ti capisco, ci convivo e cerco di combatterla. C’è tutta una parte di non detto qua sui social, non è tutto oro quel che luccica ed in generale credo che i panni sporchi vadano lavati in casa”, il messaggio di Giulia finisce così: “Comunque un giorno con calma affrontiamo questo argomento e buttiamo giù un po’ di preconcetti. Vi va?”.

Giulia ha così parlato velatamente del suo problema con l’ansia promettendo che prima o poi affronterà l’argomento a cuore aperto con il suo pubblico.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset