Dopo giorni di silenzio, Giulia De Lellis torna su Instagram: problemi con il cellulare dietro a quel silenzio o è in crisi con Andrea?

Giulia De Lellis riappare su Instagram dopo qualche giorno di assenza. È l’influencer, nelle IG Stories, a spiegare i motivi che l’hanno tenuta lontana dai social. “Stavolta ho una buona ragione” spiega. La giovane romana avrebbe avuto problemi con il cellulare, ma qualcuno crede che dietro a quel lungo silenzio si nasconda ben altro: è crisi con Andrea Damante?

Giulia De Lellis torna su Instagram

“Finalmente riesco a tornare pienamente operativa” annuncia Giulia De Lellis su Instagram, dopo aver lasciato i fan in apprensione per qualche giorno.

La sua assenza sui social non è passata inosservata, anche per lei è molto attiva e ci tiene ad aggiornare le sue ‘bimbe’ che la seguono sempre con affetto. Dopo essere stata poco bene, a causa di problemi alla gola che l’hanno portata a fare anche il tampone per il Covid, Giulia è pronta a immergersi nel suo mondo social. Fatto di dirette, foto e tutorial.

Pare a che a tenerla lontana da Instagram, negli ultimi giorni, sia stato un problema con il telefono. Il suo cagnolino Tommy le avrebbe distrutto ben due carica batterie, rendendole impossibile connettersi.

È crisi con Andrea Damante?

Non tutti però credono totalmente a quanto raccontato da Giulia De Lellis su Instagram. Da giorni si vocifera di una presunta crisi – l’ennesima – con Andrea Damante. L’ultimo post insieme risale al 24 luglio scorso e lo ha condiviso lui.

Secondo i più maliziosi, sarebbe tornata un po’ di tempesta sul cielo della coppia, tornata insieme dopo una lunga separazione. I fan dei Damellis erano in visibilio per il ritorno di fiamma, che ora potrebbe essere destinata a spegnersi.

Di certo, se rottura c’è stata, Giulia non mancherà di renderlo pubblico, come ha fatto in passato, scrivendo persino un libro sui tradimenti di Andrea.