Giulia De Lellis sta male? ‘Ho una tosse che chiedo pietà’. Cosa fa sapere tramite le stories di Instagram 

Giulia De Lellis e le sue condizioni di salute: l'influencer e la tosse che non le dà pace

Tra un post di lavoro e una foto mozzafiato, Giulia De Lellis continua a intrattenere i suoi fan, attraverso il suo profilo Instagram.

LEGGI ANCHE : — Giulia De Lellis sta ancora con Carlo Beretta? Le ipotesi dei fan e come stanno davvero le cose

Di recente Giulia è stata negli Stati Uniti per lavoro documentando tutto su Instagram, dividendosi tra cene in hotel di lusso e pranzi più “spartani”, in pieno stile americano, con hamburger e patatine fritte.

Giulia De Lellis e le stories che fanno preoccupare i fan

In una sua recente story ha fatto preoccupare gran parte dei suoi 5 milioni di follower. L’influencer, nel chiacchierare come fa di solito con il suo pubblico, ha spiegato che “ho una tosse che chiede pietà” e che era praticamente quasi senza voce.

Già qualche mese fa aveva fatto preoccupare i suoi fan per colpa del Covid, a causa del quale era stata piuttosto male: il virus l’aveva costretta a recarsi in ospedale, così come raccontato da lei stessa. Tutta colpa di un farmaco e dell’asma che con il Covid era peggiorata di colpo.

Oggi però, Giulia ci ha tenuto a rassicurare i suoi fan, spiegando che anche questa volta ha dovuto consultare un medico, prendere dei farmaci perché la sua tosse era più forte di quello che credeva. “Sto molto meglio, ieri la mia voce era sparita, oggi c’è”.

Foto: Kikapress