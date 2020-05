Seguitissima sui social, GDL ha chiesto candidamente un consiglio: ho fatto bene a lavarmi i capelli con il detersivo per i piatti? Il web la ricopre di polemiche ma c'è chi pensa ad uno scherzo

Giulia De Lellis ha iniziato il suo cammino da influencer parlando di beauty, prodotti per il viso e per i capelli: moltissime ragazze seguono i suoi consigli e i numeri dei suoi followers parlano da soli. E’ quindi ovvio che le sue uscite sui social siano sempre condite da qualche polemica e da molte opinioni contrastanti: stavolta però GDL, come la chiamano i suoi fan, l’ha fatta veramente grossa!

Giulia De Lellis lava i capelli con detersivo per piatti

La De Lellis, in una storia su Instagram, ha infatti ammesso candidamente di essersi lavata i capelli con il sapone per i piatti perchè erano molto grassi (la colpa, ha spiegato, era di diversi prodotti usati per lo styling durante un servizio fotografico) ed ha chiesto ai parrucchieri all’ascolto se avesse fatto o meno bene: il risultato, secondo lei, era stato ottimo.

Ovviamente sulla testa della De Lellis si è scatenato il finimondo, con commenti indignati da parte di parrucchieri ma anche dermatologi: è infatti evidente che un prodotto come il detersivo per i piatti non è indicato per la cute perchè potrebbe procurare irritazioni o reazioni allergiche. Inoltre, come sa chi soffre di capelli grassi, aggredire il cuio capelluto con un prodotto aggressivo pensando di “pulirlo” non fa che scatenare la produzione di sebo e peggiorare il problema.

Il problema di Giulia De Lellis era temporaneo, ma fra le sue follower, soprattutto le più giovani, potrebbe esserci qualcuna che soffre di capelli grassi e che potrebbe prendere per buono il rimedio miracoloso della influencer…

Fra i commentatori del post, che è stato riproposto su molte altre pagine, molti dubitano che la De Lellis abbia usato veramente il sapone per i piatti in testa: c’è una grossa fetta di pubblico che pensa che sia stato un espediente per attirare l’attenzione (cosa che le è riuscita, alla fine) o al massimo uno “scherzo”. In effetti chi segue Giulia De Lellis sa che cura i suoi capelli con attenzione maniacale ed è molto improbabile pensare che abbia rischiato di bruciarli con prodotti non adatti.

Come sarà andata in realtà?