Giulia de Lellis derubata, ‘mi hanno portato via tutto’: lo sfogo su Instagram

Queste vacanze di Natale non hanno portato troppo bene a Giulia De Lellis, che è stata derubata proprio durante le feste mentre si trovava lontana da casa. Dopo il furto, l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha lasciato un messaggio per i suoi fan, nel quale ha detto la sua sulla vicenda.

Giulia De Lellis derubata si sfoga su Instagram

Su Instagram, la stessa autrice de Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza), ha raccontato direttamente l’accaduto, specificando di essere rimasta praticamente senza nulla per colpa dei ladri che le hanno svaligiato la casa.

“Mi scuso per l’assenza che non è passata inosservata – si è confidata con i suoi fan rivelando di aver subito il furto – ma, per concludere quest’anno allucinante, siamo stati derubati per l’ennesima volta. A questo giro me l’hanno fatta veramente grossa”.

Nuova strategia di Giulia sui social: ecco cosa cambierà

Un evento che la costringerà a modificare il suo approccio social, e quindi il suo stesso modo di lavorare. Lei stessa ha difatti affermato: “Sarò costretta a cambiare il mio modo di comunicare con voi per tutelarmi. Eviterò di condividere con voi dove mi trovo, quando mi sposto da una parte all’altra. Dobbiamo ridurre questa cosa di dire dove siamo e cosa facciamo, altrimenti a questi pezzi di mer*a gliela serviamo su un piatto d’argento. Questi social alimentano le folli idee di gente veramente malata”.

Addirittura, ha dovuto ricorrere all’aiuto di amici e parenti per recuperare un po’ di vestiti: “Io il giorno prima di Capodanno sono rimasta in mutande, nel vero senso della parola, con un solo paio di mutande. Non posso far altro che ringraziare i ragazzi de La Rinascente di Roma, la mia amica Alessandra che mi ha portato la tuta, mia zia che mi ha portato la piastra. tutti mi hanno aiutata a recuperare le mie cose, sono stati tutti super fantastici nonostante la mia depressione. Sono riuscita a far Capodanno vestita e truccata decentemente”.

Insomma, lo sfogo di Giulia De Lellis è praticamente lo stesso che fa qualsiasi persona derubata, ma porta ad una riflessione sull’approccio ai social da parte degli influencer come lei, che rivelano praticamente sempre il luogo dove si trovano, esponendosi per forza di cose a disavventure di questo genere…

foto: Kikapress