Dopo giorni di febbre alta, Giulia De Lellis fa il tampone per il Covid: ecco come sta ora l'influencer. Le sue parole su Instagram per i fan

Fan preoccupati per le condizioni di salute di Giulia De Lellis, che si è sottoposta al tampone per il Covid. L’influencer non è stata molto bene ultimamente e, avendo avuto la febbre alta, ha temuto di essere stata contagiata dal coronavirus. Ne ha parlato lei stessa nelle IG Stories, rassicurando i fan: il risultato è negativo.

Giulia De Lellis fa il tampone per il Covid

Nel video pubblicato su Instagram non appare in gran forma, ma il peggio sembra passato. L’ex gieffina ha deciso di aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute attraverso i social. In molti, negli ultimi giorni si erano preoccupati sospettando che la loro beniamina avesse potuto contrarre il coronavirus.

Così però non è stato, fortunatamente e come spiegato dalla stessa Giulia De Lellis, non si tratta di Covid. “Anche se i miei capelli dicono tutt’altro, sto molto meglio e sono uscita da questa cosa del Covid” ha esordito la 24enne, nota per essere particolarmente ipocondriaca. Giulia ha spiegato di aver fatto il tampone, che è risultato negativo. Il suo problema sono le placche alla gola: “La febbre mi si è abbassata tantissimo, faccio solo un po’ fatica a deglutire” ha concluso.

Pronta per tornare operativa

La paura di aver contratto il Covid e il malessere generale accusato in questi giorni hanno fermato le attività di Giulia De Lellis, che ora è pronta a tornare attiva. “Sto cercando di tornare operativa il più possibile perché devo fare tante cose. Ho trascurato un po’ di cose quindi ora mi devo rimettere sul pezzo” spiega.

E l’influencer prova con calma a ritornare alla sua solita routine: “La piastra (ai capelli, ndr) non me la faccio ma mi trucco!” annuncia con ritrovata grinta. Poi, il solito consiglio di bellezza per le sue ‘bimbe’: Giulia mostra le sue unghie smaltate e sponsorizza chi gliele ha fatte…