A Oggi è un ltro giorno, piovono critiche per Giulia De Lellis che ha sfilato a Venezia mostrandosi con i brufoli: "Il body positive? È altro"

Anche le influencer sono imperfette. Lo ha dimostrato di recente Giulia De Lellis che ha sfilato sul red carpet di Venezia mostrando i brufoli sul viso. Una scelta coraggiosa quella della giovane romana, applaudita da più parti. Ma c’è chi mette in guardia dall’osannare la decisione di sfoggiare una piccola imperfezione: gli esempi di body positive sono altri?

A Rai1 si parla dei brufoli di Giulia De Lellis

In particolare, durante Oggi è un Altro Giorno – nuovo programma di Rai1 condotto da Serena Bortone – si è tornati a parlare della passerella di Giulia De Lellis alla Mostra del Cinema di Venezia. L’influencer non ha usato molto trucco in viso, lasciando intravedere alcuni brufoli che da tempo campeggiano sulle guance. Un inestetismo che solitamente tende a coprire e a nascondere sia col make up che con i miracolosi filtri su Instagram. Ma sul red carpet – che ha deluso Costantino della Gherardesca – ha invece deciso di mostrarli, per lanciare un messaggio positivo alle tante ragazze che la seguono.

Ma per Costanza Rizzacasa d’Orsogna c’è ben poco di cui esultare per la scelta dell’ex gieffina. “Se da casa una ragazza vede che il massimo dell’imperfezione sono i brufoli di Giulia De Lellis e le finte smagliature della Ferragni non passa un messaggio corretto”. Concorda con la giornalista anche Ester Viola che aggiunge: “Body positive con un guancia un po’ imperfetta? Facciamo passare altri messaggi”.

I veri esempi di body positive

In effetti, i due personaggi citati in trasmissione – Giulia De Lellis e Chiara Ferragni – hanno ben poco di cui lamentarsi a livello fisico. E se è vero che neanche queste due seguitissime influencer sono perfette, è altrettanto vero che i problemi delle ragazze normali possono essere ben altri.

“La De Lellis non è esempio di Body Positive. Uno è una bellissima ragazza, ha un fisico perfetto, due brufoli non sono una tragedia e poi non è simbolo di niente dato che poi con una bella app rimuove tutto” osserva ad esempio una utente su Twitter.

Molto più coraggiosa, Arisa, insomma, che in piena estate ha mostrato con orgoglio la sua pancetta in bikini: altro che brufoli!