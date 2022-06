Giulia De Lellis in compagnia di Andrea Damante? Cosa spunta dalle stories di un’amica in comune

Andrea Damante è stato 'beccato' ad Amalfi in compagnia della sua ex fidanzata Giulia De Lellis? Ecco cosa si è scoperto su di lui

Andrea Damante è stato avvistato in compagnia della sua ex fidanzata Giulia De Lellis in costiera amalfitana? Sui social si sta parlando molto di questa possibilità. Ma quanto c’è di reale e quanto è invece una speculazione?

Secondo alcuni fan di Andrea Damante e Giulia De Lellis l’ex coppia formatasi a Uomini e Donne avrebbe fornito qualche indizio riguardo al fatto di aver passato il week-end insieme. Ma quanto ci sarà di vero? Photo Credits: Kikapress

Giulia De Lellis ad Amalfi: con lei anche Andrea Damante?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’amica di Giulia De Lellis, l’influencer Elen Ellis, ha postato su Instagram alcuni video girati alla Limonaia di Amalfi. In uno dei brevi filmati, si vede la De Lellis dare lezione sulla tequila, spiegando la differenza tra la classica e la smooth.

Ma, ad Amalfi, la De Lellis non era sola con i suoi amici ma in compagnia di altri personaggi famosi: alla Limonaia c’erano anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ripresi con la De Lellis allo stesso party serale.

Qual è la verità su Damante? Era anche lui ad Amalfi con la sua ex fidanzata?

Fin qui niente di male, direte voi. E vi starete chiedendo cosa c’entri Andrea Damante con Giulia De Lellis in questo vortice di tequila, limoni e vip.

L’ex tronista, secondo alcuni, era proprio ad Amalfi. Sui social ha infatti ripostato la Instagram Stories di un tramonto scattata da un amico su un panorama che sembra proprio quella dell’incantevole località campana. Era anche lui a quel party con la sua ex Giulia De Lellis, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? E cosa penserà l’attuale fidanzata del tronista, Elisa Visari, di questa sua sortita in Costiera?

Photo Credits: Kikapress