Giulia de Lellis, altra polemica per il post su Instagram all’aeroporto: ‘Noi poracci in zona rossa’

I social esplodono contro Giulia De Lellis, accusandola di violare le norme della zona dopo aver postato una foto in aeroporto. Cos'è successo

Scoppia la polemica sui social dopo che Giulia De Lellis ha postato una sua foto in aeroporto, con tanto di biglietto pronto per un viaggio. I commenti contro l’ex gieffina sono stati talvolta impietosi, soprattutto perché l’hanno accusata di andare deliberatamente contro le limitazioni dei viaggi imposte dalle regole di prevenzione del Covid-19. Ma cosa sarà successo davvero sui social?

Giulia de Lellis: la foto in aeroporto e le polemiche dei social

Andiamo con ordine. Giulia de Lellis ha postato su Instagram una foto in aeroporto nella quale mostra un biglietto aereo per le Canarie, con la data di Giugno 2021. Fin qui nulla di strano, se non fosse per le accuse che in tanti hanno cominciato a rivolgerle sotto l’immagine.

“Beata te – esordisce una persona – Noi comuni mortali stiamo ancora aspettando la cassa integrazione”. E un’altra polemizza: “E i poracci in zona rossa muti”.

Sulle stesse corde un altro commento: “Chi va alle Canarie e chi non può nemmeno andare a fare spese un altro po’ che ha l’ansia della multa… mah”.

E c’è chi invece la butta in battuta: “E meno male che è ipocondriaca… se non aveva paura non si faceva neanche quei tre giorni a casa”.

La verità sul viaggio della De Lellis, nuova conduttrice di Love Island Italia

La verità, però, è che con quella foto in aeroporto Giulia De Lellis non ha violato alcuna regola dettata dalle normative anti-Covid. Come ha specificato nella didascalia, infatti, a giugno partirà per le Canarie per condurre un nuovo programma tv di Discovery+, Love Island Italia.

“Finalmente ho ricevuto il mio biglietto – ha scritto infatti – Si vola verso Gran Canaria per Love Island Italia a Giugno!!! Sono così emozionata… Avete capito bene, sarà la nostra meta. Vi stiamo aspettando tutti, i casting sono ancora aperti correte nelle mie storie se non vi siete ancora iscritti”.

