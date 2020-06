Dopo la scelta, spunta un video di Giovanna e Sammy in macchina mentre si sbaciucchiano, i due pronti a partire per Temptation Island?

Da Uomini e Donne a Temptation Island, per Giovanna e Sammy il passo potrebbe essere breve. La coppia formatasi pochi giorni fa nel dating show di Maria De Filippi, sarebbe pronta a mettere alla prova il proprio amore. Intanto, in attesa di preparare le valigie, non mancano di trascorrere del tempo insieme, scambiandosi coccole e baci. E i video delle loro tenerezze finiscono sui social, per la gioia dei fan.

Giovanna e Sammy a Temptation Island?

La notizia non è ufficiale, ma Giuseppe Porro è sicuro che Giovanna e Sammy siano una delle coppie che parteciperà alla prossima edizione di Temptation Island.

I due si sono conosciuti a Uomini e Donne e dopo la pausa forzata dovuta al Covid-19, proprio pochi giorni fa, la bella tronista ha scelto il vocalist 35enne come compagno di vita.

Hanno deciso di provare a vivere la loro relazione lontani dagli studi televisivi, ma evidentemente sono già pronti a ritornare davanti alle telecamere per testare il loro sentimento.

Al momento, sembrano piuttosto felici, come dimostra un video pubblicato dalla stessa Giovanna nelle Stories su Instagram e prontamente condiviso anche dal suo nuovo fidanzato. Nella breve clip, i due sono in macchina, intenti a scambiarsi appassionati baci e tenere coccole.

La nuova edizione del programma

Il programma, condotto da Filippo Bisciglia, quest’anno andrà in onda a partire dalla prima settimana di luglio con una versione ibrida, che riunisce persone comune e personaggi famosi.

Oltre a Giovanna e Sammy, tra le coppie note che dovrebbero partecipare a Temptation Island ci dovrebbe essere quella composta da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Approderanno nei fatidici villaggi della Sardegna, anche Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

Non partiranno per l’isola delle tentazioni, invece, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: non è vero che hanno rifiutato, fanno sapere dalla produzione del programma. Nessuno glielo ha mai proposto…