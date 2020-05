Dopo le proteste per il servizio su Giovanna Botteri a Striscia la Notizia, spunta un video in cui Fazio e Littizzetto la prendono in giro

Non accennano a placarsi le polemiche sul servizio di Striscia la Notizia sul look di Giovanni Botteri. La giornalista, inviata della Rai a Pechino, è da tempo presa di mira sui social per il suo abbigliamento sempre identico e per i capelli poco curati. A rincarare la dose ci ha pensato il tg satirico di Canale 5, con un video in cui è Michelle Hunziker a prendere in giro la professionista. Ne sono scaturite feroci critiche contro il programma di Antonio Ricci, che non solo rispedisce le accuse di bodyshaming al mittente ma attacca a sua volta, tirando in ballo Fabio Fazio.

Giovanni Botteri a Striscia la Notizia, cosa è accaduto

Tutto è nato da un servizio satirico che Striscia la Notizia ha mandato in onda la scorsa settimana e che aveva protagonista proprio Giovanna Botteri. Sulla giornalista, gli utenti dei social da tempo ironizzano a causa del suo aspetto ritenuto trasandato: indossa sempre la stessa maglia nera da settimane e porta i capelli spettinati.

Striscia ha intercettato queste critiche apparse in rete realizzando un video contro cui si sono scatenati pubblico e addetti ai lavori. Michelle Hunziker, che commenta le immagini, fa notare come Giovanna indossi sempre la stessa maglia nera. Poi, la giornalista appare in una sorta di cartoon, immersa in una vasca da bagno. “Ad un tratto la sua chioma vaporosa in risposta a tante frecciate” continua la showgirl svizzera.

La replica di Antonio Ricci

Dopo le critiche sollevate dal servizio di Striscia la Notizia su Giovanna Botteri, lo stesso Antonio Ricci è intervenuto con un comunicato negando di aver voluto muovere critiche sull’aspetto fisica dell’inviata Rai.

Ma le giustificazioni fornite dal papà del celebre tg satirico targato Mediaset non sono bastate a placare le proteste. Allora, sui canali social di Striscia è apparsa un post che tira in ballo Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

Nella clip, andata in onda l’8 marzo scorso, la comica torinese ironizza sul look proprio della Botteri. “Ha i capelli verdi” dice Lucianina, mentre il conduttore di Che Tempo Che Fa replica dicendo che sarà un problema del suo televisore. “La RAI non doveva sanzionare Fazio?” è la domanda che campeggia nel contestato tweet.