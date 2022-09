Giorgia Meloni, ‘ora cambia tutto’: Fiorello parla dopo le elezioni. Cosa ha dichiarato ironizzando

Fiorello si è subito sbizzarrito dopo le elezioni facendo il suo commento sui risultati e sull'elezione di Giorgia Meloni: ecco cosa ha detto

Giorgia Meloni è la politica italiana vincitrice assoluta delle elezioni dello scorso 25 settembre ma, come si conviene, è già vittima della satira di un personaggio che conosce molto molto bene: Fiorello. Ma cosa avrà mai detto su di lei l’incredibile showman siciliano?

Giorgia Meloni, la battuta di Fiorello: “Ora cambierà tutto”

Andiamo con ordine. Ospite della serata in ricordo di Stefano D’Orazio dei Pooh organizzata all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, Fiorello ha fatto qualche battuta sulla giornata di elezioni dello scorso 25 settembre e in particolar modo su Giorgia Meloni (che lui conosce molto molto bene essendo stata in giovane età la baby sitter di sua figlia Olivia).

«Oggi è una giornata particolare – ha detto Fiorello riferendosi ai risultati delle elezioni – Siete andati a votare? Siete contenti di cambiare il destino di questo paese? Non voglio fare satira, perché questa non è la serata giusta. Ma qualcosa bisogna pur dire. Da domani cambia tutto».

Poi ha continuato: «Ma non avete sentito tutte le promesse che ci hanno fatto? Da domani non ci saranno più tasse. Da domani vi pagheranno pure le bollette della luce. Faranno i ponti sullo stretto. E mica solo uno: ne avremo tre. Addirittura, ne avremo uno che collegherà la Sicilia e Genova».

Come avrà preso Giorgia Meloni le battute dello showman siciliano? Il commento più feroce, tuttavia, nel corso della serata Fiorello lo ha destinato al leader di Impegno Civico ed ex Cinque Stelle: «L’immagine che ricorderò per sempre? Luigi Di Maio che fa Dirty Dancing».

