Gigi D’Alessio di nuovo papà, la reazione di Anna Tatangelo sulla gravidanza della nuova fidanzata dell’ex marito

Gigi D’Alessio sta per diventare di nuovo papà. Il cantante napoletano sta infatti aspettando un bambino dalla nuova compagna, Denise. Ma come avrà reagito Anna Tatangelo di fronte a questa notizia?

Sta per arrivare il quinto figlio di Gigi D’Alessio

Andiamo con ordine. Dopo la fine della sua lunga relazione con Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio ha cominciato una nuova relazione con Denise, una ragazza di 26 anni più giovane di lui. Anche Denise è napoletana ed è cresciuta proprio con il mito di Gigi.

Secondo il settimanale di Alfonso Signorini, Chi, Denise è in dolce attesa del quinto figlio di Gigi D’Alessio. Inoltre, sempre secondo la nota rivista, Gigi e Denise avrebbero preso una nuova casa a Napoli, in zona Posillipo, per cominciare una nuova vita insieme al nascituro (o nascitura).

Anna Tatangelo ha preso male la bella notizia riguardante l’ex compagno

Ma quale sarà stata la reazione di Anna Tatangelo di fronte a questa notizia? La verità, secondo Chi, è che la cantante si sarebbe indispettita nei confronti dell’ex compagno soprattutto per la scelta di tornare a vivere a Napoli. Ai tempi della loro relazione, infatti, gli avrebbe più volte chiesto di lasciare Roma per prendere casa nel capoluogo campano… Lui, all’epoca, non ne aveva voluto sapere.

Insomma… Lady Tata sembra non averla presa proprio nel migliore dei modi… D’altronde, vi aspettavate che Gigi D’Alessio ripartisse così in fretta e così alla grande?

