Gigi D’Alessio dimentica Anna Tatangelo: lui innamorato di una sua fan?

Il rumor impazza, ma non ci sono conferme: Gigi D’Alessio avrebbe una nuova fidanzata e sarebbe una fan di 26 anni più giovane

Chi sperava ancora di veder tornare il sereno tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo deve metterci una pietra sopra. Pare infatti che il cantante abbia una fidanzata e che la relazione sia rapidamente diventata importante tanto da portarla a vivere nella villa di Roma che condivideva con la ex compagna.

Gigi D’Alessio, la fidanzata è davvero una fan molto più giovane?

Secondo il gossip targato Il mattino, il cantante avrebbe incontrato Denise a Capri l’estate scorsa durante una serata che si è rivelata un vero e proprio colpo di fulmine: la fan avrebbe inoltre 26 anni in meno di Gigi, ma il fattore età – lo sappiamo bene – non conta per D’Alessio.

Il cantante e la fidanzata pronti a grandi progetti di vita insieme

Pare inoltre che la ragazza sia stata avvistata più volte nella macchina dell’artista e in zona Olgiata dove si trova la sua villa di Roma. Senza contare che – sempre secondo alcune indiscrezioni – Denise avrebbe già conosciuto i tre figli grandi di D’Alessio (Claudio, Ilaria e Luca).

Sappiamo che i due si seguono reciprocamente su Instagram, ma manca la prova più importante affinché il gossip su Gigi D’Alessio e la (presunta) fidanzata sia vero. Parliamo cioè di una qualche dichiarazione dei diretti interessati che confermino la relazione amorosa.

Foto: Kikapress