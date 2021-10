Gigi D’Alessio, frecciatina della fidanzata ad Anna Tatangelo? Cosa ha scritto sui social

La nuova fidanzata di Gigi D'Alessio, Denise Esposito, ha pubblicato una Storia che sembra una frecciatina per Anna Tatangelo

Sui social network spunta un post di Denise Esposito, la nuova compagna di Gigi D’Alessio, che sembra essere una vera e propria frecciata per Anna Tatangelo. Sono moltissimi quelli che se ne sono accorti. Ma si tratta di un dubbio fondato? Davvero avrà voluto lanciare un messaggio all’ex del cantante napoletano?

Denise Esposito, la nuova compagna di Gigi D'Alessio ha pubblicato una Instagram Stories dopo l'ospitata di Anna Tatangelo da Silvia Toffanin a Verissimo. In molti hanno visto il gesto come una frecciatina diretta proprio alla ex compagna del cantante napoletano. Ma sarà la verità?

Anna Tatangelo ha dichiarato di essere rimasta ‘delusa’ da Gigi D’Alessio

Andiamo con ordine. Anna Tatangelo è stata ospite a Verissimo, dove ha parlato appunto della nuova fidanzata di Gigi D’Alessio, Denise Esposito, in riferimento alla gravidanza di quest’ultima. In particolare, la cantante ha ammesso di essere delusa dal fatto che Gigi, padre di suo figlio Andrea, non le abbia detto nulla a riguardo e che, anzi, abbia dovuto appurarlo dai giornali di gossip.

Vera e propria delusione, quella di Anna Tatangelo, che ha poi aggiunto di essere sempre pronta a fare di tutto per proteggere Andrea, comportandosi da madre.

La frecciatina di Denise Esposito era diretta ad Anna Tatangelo?

Fin qui nulla di strano, se non fosse che dopo la puntata del programma condotto da Silvia Toffanin, sul profilo Instagram di Denise Esposito è comparsa una stories che diceva chiaramente: “Non curatevi solo del corpo che poi siete brutti dentro”.

Tantissimi l’hanno vista come una frecciatina che la nuova compagna di Gigi D’Alessio ha voluto dirigere ad Anna Tatangelo. Soltanto malizia? Oppure avranno colto nel segno? Quale sarà la verità?

