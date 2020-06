Gigi D'Alessio, l'ex moglie parla di Anna Tatangelo

A distanza di 15 anni, l'ex moglie di Gigi D'Alessio parla della fine del suo matrimonio con cantante e assolve Anna Tatangelo...

Dopo 15 anni dalla fine del loro matrimonio, l’ex moglie di Gigi D’Alessio svela i motivi della rottura e, a differenza di quanto fatto in passato, non attacca Anna Tatangelo. Carmela Barbuto ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni sulla relazione con il cantante napoletano, con cui convolò a nozze nel 1986 e con il quale ha avuto tre figli.

L’ex moglie di Gigi D’Alessio parla di Anna Tatangelo

Quando Gigi D’Alessio e la moglie si lasciarono, tutti attribuirono la rottura ad Anna Tatangelo. Lei, bella e più giovane di lui di 20 anni, aveva rapito il cuore del cantante divenuto famoso da qualche anno.

LEGGI ANCHE: — Gigi D’Alessio sbotta su Instagram per un complimento ad Anna Tatangelo: ecco la frase che lo ha innervosito

Carmela, in quel periodo, non era stata particolarmente tenera con la sua rivale in amore, sottolineando spesso con pungente ironia la differenza d’età tra la cantante di Sora e il suo ex marito.

Oggi, dopo che anche la relazione tra Gigi e Anna è giunta al capolinea, la donna svela i reali motivi che fecero naufragare il matrimonio. Ad allontanare la coppia, all’epoca, fu l’enorme successo che travolse D’Alessio dopo la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2000. La fama, gli impegni, i concerti in giro per l’Italia: furono queste le ragioni che logorarono il rapporto.

Gigi D’Alessio di nuovo innamorato?

Insomma, la Tatangelo arrivò proprio in quel momento, quando tra Gigi D’Alessio e l’ex moglie le cose già non andavano più bene. Da quel 2005, di cose ne sono successe parecchie. Anna e Gigi hanno avuto un figlio, Andrea, nato nel 2010, mentre il primogenito del cantante lo ha reso nonno.

Tempo fa la coppia aveva vissuto un momento di crisi e si era allontanata, salvo ricongiungersi nuovamente. Poi, la rottura, qualche settimana fa, in piena pandemia da Covid 19: i due hanno annunciato la fine della loro storia d’amore durata 15 anni.

Sulla loro vita privata, ora, entrambi mantengono il riserbo ma pare che il cantante sia stato già avvistato da Dagospia in dolce compagnia. Su Anna, invece, si vocifera di un flirt con il suo chitarrista.