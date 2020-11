Gigi e Anna hanno festeggiato la comunione del figlio Andrea: una festa ridotta, vista la situazione attuale, che ha detto anche qualcosa in più sui rapporti dei genitori

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno vissuto una lunga storia d’amore, che ha fatto sognare i loro fan fin da quel duetto (che fu galeotto) sulla canzone “Gli angeli”: l’amore poi è finito, ma ha lasciato un segno ben evidente, il figlioletto Andrea, che oggi ha dieci anni.

Nel mese di ottobre Andrea ha festeggiato la sua Prima Comunione, con le limitazioni imposte dal periodo: un’occasione per vedere la famiglia riunita e che ha detto qualcosa in più sugli attuali rapporti fra Gigi e Anna.

Gigi D’Alessio Anna Tatangelo, insieme per un’occasione speciale

Gigi e Anna hanno festeggiato la ricorrenza di Andrea insieme, visto che sono rimasti in buoni rapporti dopo la rottura: “Gigi è un pilastro della mia vita e lo rimarrà per sempre”, ha dichiarato Anna Tatangelo al Corriere, qualche mese dopo la definitiva separazione.

I messaggi via social per il piccolo Andrea, però, sono stati rigorosamente separati e non c’è neanche una foto dei due insieme.

“Mi hai reso e mi rendi una persona migliore, una mamma che non ha paura di stare spesso in silenzio perché ha paura di farti male di riflesso”, ha scritto Anna Tatangelo nel suo lungo messaggio per il figlio.

Più conciso Gigi, che ha augurato ad Andrea di sentire sempre la mano di Dio nella sua vita.

I festeggiamenti sono stati in forma ridotta ma in grande stile e organizzati da una wedding planner: il numero degli invitati era ridotto e sono stati tutti sottoposti a tampone, ma almeno Andrea ha potuto avere la sua festa con la famiglia riunita accanto a lui.