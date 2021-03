Gianni Morandi è ancora ricoverato in ospedale ma non rinuncia ai social: la foto con Anna, però, ha scatenato dure polemiche, il motivo

Gianni Morandi continua la sua convalescenza in ospedale dopo le ustioni a mani e alle gambe mentre bruciava delle sterpaglie nel suo giardino, ma non rinuncia a essere attivo sui social anche se l’ultima foto con Anna ha scatenato qualche polemica.

Gianni Morandi, la degenza in ospedale raccontata su Instagram

Il cantante 76enne ha reso pubblico uno scatto in cui si vede la moglie dargli da mangiare: “Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama…” ha scritto a corredo della dolce immagine che, nonostante tutto, è stata profondamente criticata dagli utenti. Il motivo? La presenza della moglie in ospedale:

“In ospedale non possiamo andare a trovare i nostri parenti” “Adoro gianni Morandi, ma mettere una foto in cui è coccolato dalla moglie in ospedale mentre la gente muore da un anno sola come un cane, non è proprio molto sensibile come cosa onestamente” E ancora: “Questa foto, non avrebbe dovuto essere pubblicata. Tante persone non hanno potuto, e continuano a non avere la possibilità di stare vicino ai loro cari in questo periodo di pandemia, e se a voi è stato permesso, cattiva cosa per l’ospedale, non doveva almeno essere resa pubblica”

Per dovere di cronaca, è giusto precisare che l’ospedale Bufalini si trova a Cesena e che, stando a quanto riportato sul sito della Ausl Emilia Romagna, è possibile che i parenti facciano visita ai degenti.

Morandi ustionato, la moglie può stare in ospedale con lui?

“Un’ordinanza della Regione Emilia-Romagna prevede che le visite in ospedale ai degenti e in strutture residenziali per anziani e disabili da parte di familiari o altri soggetti, richiedano la presentazione di un’autodichiarazione”.

Dunque Gianni Morandi e la moglie non hanno infranto alcuna regola anti-covid ma la foto ha suscitato comunque malcontento da parte di coloro che invece si trovano in zone più a rischio dove non sono possibili le visite di amici e familiari.

Foto: Kikapress