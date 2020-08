Gianni Morandi e la gaffe sui gerani: i fan lo correggono

Gianni Morandi in vacanza in Italia pubblica una foto immerso nei fiori: per lui sono gerani ma i fan dissentono e lo correggono

Vacanzae rigorosamente italiane per Gianni Morandi che insieme all’inseparabile Anna sta visitando in lungo e in largo lo Stivale. Il cantante ha fato tappa in Abruzzo e ha condiviso una foto con alle spalle un struttura quasi completamente ricoperta di fiori. Ma pare che il suo pollice verde abbia toppato, non riconoscendo le piante che ha con tanta passione ed entusiasmo immortalato.

Gianni Morandi e la gaffe sui gerani

Lo scatto condiviso da Gianni Morandi lo ritrae in una suggestiva location in Abruzzo con alle spalle una struttura bianca. A rallegrare la facciata del piccolo edificio, numerose piante con fiori colorati. Ce ne sono di bianchi, rossi, viola, sui davanzali, sulla scale, appese al muro.

“Trionfo di gerani” scrive nella caption il cantante. Ma sicuro che Morandi abbia riconosciuto i fiori? Molti utenti lo hanno infatti corretto, spiegandogli che si tratta di un’altra specie floreale. Quell’esplosione di colori è dovuta alle surfinie e non ai gerani!

Certo ci vuole davvero un occhio attento per cogliere la differenza, almeno a giudicare dalla distanza dei fiori dall’obiettivo. Evidentemente, tra i follower del cantante ci sono molti esperti di giardinaggio.

Vacanze italiane per Morandi

Prima di approdare in Abruzzo, Gianni Morandi è stato in Calabria. Qui ha incontrato anche Paola Perego, in vacanza insieme al compagno Lucio Presta, originario proprio di questa regione. Ancor prima, l’artista ha visitato Sperlonga, Viterbo, Orvieto, passando per la riviera romagnola e la Puglia.

Insomma, un bel viaggio alla scoperta delle bellezze italiane, sempre munito di mascherina (i fan polemizzarono ance su quella…) e in compagnia della sua amata Anna, autrice di quasi tutti gli scatti condivisi sui social.