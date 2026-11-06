Dalla Campania alla Sicilia, passando per Milano, Modena e la Puglia, l’artista partenopeo torna nella dimensione ‘live’ più intima e suggestiva dei teatri italiani, sulla scia del successo del singolo ‘Comme me manche’ e dei trionfi estivi nei grandi eventi all’aperto

Gianni Fiorellino, classe 1982 e 18 album all’attivo, è un cantautore e pianista diplomato al Conservatorio. Esordisce a soli 12 anni con il primo disco ‘E io canto’, conquistando la ribalta nazionale partecipando per due volte al Festival di Sanremo: nel 2002 con ‘Ricomincerei’ (4° posto) e nel 2003 con ‘Bastava un niente’ (5° posto). Nel suo eclettico percorso figurano una prestigiosa parentesi jazz al Festival dei due mondi di Spoleto, la partecipazione al format tv ‘Music Farm’, l’esperienza da protagonista nel musical teatrale ‘Masaniello’, per la regia di Tato Russo e le collaborazioni con artisti del calibro di Dodi Battaglia e Fiordaliso. Nel 2015 torna con l’etichetta Zeus Records pubblicando un album, interamente in napoletano: ‘Io mantengo le promesse’. Tra il 2017 e il 2023 colleziona sold-out nei principali teatri italiani, fino ad arrivare ai grandi trionfi degli ultimi anni: il concerto-evento con 17 mila presenze allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ (2024), il docu-film: ‘Aspettami stanotte’ su Prime Video, il sold-out all’Arena Flegrea con Mike Terrana (2025), la pubblicazione del libro, bestseller, ‘Solo se c’è amore’ (De Nigris Editore) e lo straordinario ‘live’ alla Reggia di Caserta del giugno di quest’anno davanti a 9 mila persone. Il 25 settembre scorso ha pubblicato il nuovo singolo, ‘Comme me manche’, che apre la strada al nuovo album di inediti previsto per la primavera 2027. Lo abbiamo voluto incontrare proprio nei giorni immediatamente precedenti la sua partenza per un nuovo tour.

Gianni carissimo, abbiamo saputo che sei alla vigilia di un nuovo ‘tour’ in tutta Italia: come ti senti? Sei emozionato? Ti senti in forma?

“Mi sento pronto a ripartire dopo una brevissima pausa alla fine del tour estivo, terminato il 4 ottobre. Sono pronto con lo show e con la giusta emozione”.

Perché hai scelto di fare concerti nelle sale teatrali? Per rendere più intimo il tuo rapporto con il pubblico?

“Non ho mai trascurato il teatro come forma di spettacolo: ritengo che riesca a ricreare un’atmosfera meravigliosa tra me e il pubblico”.

Dopo i numeri che hai fatto allo stadio ‘Maradona’ di Napoli, con 17 mila spettatori e quelli alla Reggia di Caserta, con un ‘sold out’ da 9 mila presenze, sei sicuro che nei teatri non incontrerai problemi di capienza?

“La gente si divide sempre: nei grandi spazi vengono attratte masse che, in teatro, non si raggrupperebbero; chi, invece, preferisce il teatro, pur rappresentando una ‘nicchia’, lo ama di più. E comunque, ci saranno posti in cui farò più concerti, come le due date già previste a Catania e le sei a Napoli”.

Sono previste anche due date al nord, a Modena e a Milano, per la precisione: come pensi sarai accolto?

“Sono sicuro che verrò accolto con lo stesso affetto che io porterò loro”.

Quale repertorio intendi rappresentare: tutto Fiorellino dal 1994 a oggi?

“Varierò le canzoni, passando dalle meno recenti a quelle più attuali”.

Parliamo di ‘Comme me manche’, il tuo ultimo singolo: anche se il napoletano si può considerare una lingua vera e propria, la canzone in dialetto funziona ancora, secondo te? E perché?

“Tutti i dialetti funzionano, perché rappresentano le vere radici popolari della gente. Senz’altro, il ‘napoletano’, con il suo suono caratteristico, appare il dialetto più forte, perché è anche quello più adatto a raccontare le emozioni più sincere di tutti noi”.

Tu, indubbiamente, sei un personaggio versatile, poiché hai partecipato a Festival Jazz dei due Mondi di Spoleto, sei stato protagonista di un musical e hai fatto anche un po’ di televisione: ti consideri un artista completo?

“Sicuramente, sono un ‘artista-cantante’. Forse un po’ atipico, se vogliamo, perché non è detto che per essere tale devi avere una conoscenza a 360 gradi della musica. Io seguo una mia ‘vocazione’, che mi ha portato a fare più cose attraverso studi ed esperienze diverse”.

Intervista di Vittorio Lussana