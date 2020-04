Su Instagram Gianluca Vacchi viaggia sul monopattino in casa, inseguito dal suo cane, Olaf El Gordo. Flavio Briatore ha qualcosa da ridire...

Dato che l’emergenza coronavirus è esplosa anche negli Stati Uniti, Gianluca Vacchi, che abita a Miami, è a casa, come tutti noi. La differenza? Si mostra su Instagram così: in salotto, a petto nudo sul monopattino, inseguito dal cane. Nel post, l’influencer spiega:

Quarantine cardio workout for my baby Gordo and electric scooter slalom for me…

@olaf_elgordo

#gvlifestyle

#stayhome

Nella sua casa di Miami Beach, Gianluca Vacchi fa lo slalom fra i mobili per far fare una corsetta al suo cane Olaf Gordo, conosciutissimo dai follower dell’imprenditore ed ereditiere. I due infatti sono inseparabili e deve essere una sofferenza non poter fare passeggiate e corse in spiaggia, visto il clima praticamente estivo della Florida in questi giorni. Il video è molto apprezzato dai fan ma qualcuno si concede un’osservazione particolare; si tratta di Flavio Briatore: ecco cosa ha detto.

Video di Gianluca Vacchi inseguito dal cane in casa

La casa di Vacchi a Miami è impressionante: una suite rialzata con vista sull’oceano, arredata con pezzi di design di lusso. La casa è stata chiamata S2s, Sunrise To Sunset, per via dell’incredibile panorama. Mentre Gordo lo insegue, notiamo un quadro con la scritta luminosa “resilienza”.

Fra i complimenti e le battute di spirito di tutti i follower, sotto al video di Gianluca Vacchi inseguito dal cane appare anche il commento di Flavio Briatore.

Piccola la casa, non riesci a girare con la macchina

Una piccola provocazione scherzosa a cui Vacchi risponde prontissimo:

@briatoreflavio giuro che ci provo

Sicuramente Gianluca Vacchi non ha problemi a stare al gioco. La supercasa di Miami infatti è solo una delle magnifiche proprietà immobiliari dell’imprenditore star dei social. Ricordiamo anche la splendida villa a Porto Cervo, una lussuosa residenza in terra sarda che in passato è stata messa in affitto al prezzo esorbitante di 270.000 euro al mese.