Gianluca Vacchi e la sfida hot: ‘con o senza asciugamano?’

Gianluca Vacchi sfida i suoi followers a fare come lui: ecco il video che strappa un sorriso ai fan del famoso influencer.

Gianluca Vacchi lancia una sfida social che sicuramente terrà occupati diversi utenti. Dopo averlo visto impegnato in una sessione di training molto particolare con il monopattino ed il suo fedele cane Olaf, e dopo i balletti con la sua fidanzata, la modella Sharon Fonseca, Vacchi ha deciso di mostrarci un insolito talento. Il suo video, realizzato con la piattaforma Tik Tok, è semplice e scanzonato ma ha avuto successo. Ecco di cosa si tratta e cosa c’entra l’asciugamano.

Gianluca Vacchi fra ironia e social lancia una “sfida” su Instagram

È noto che molti utenti sui social intrattengano e si intrattengano mettendo in mostra “talenti” spassosi, sebbene totalmente inutili. Negli ultimi anni abbiamo visto le più svariate challenge replicarsi sui profili di Vip e utenti comuni: alcune impegnative, altre per beneficenza, altre ancora, purtroppo, pericolose. E poi ci sono sfide che hanno il solo obiettivo di divertirsi a far ridere.

Tuttavia, in quarantena i video demenziali sono sicuramente un ottimo antidoto per la noia. Gianluca Vacchi, coperto solo da un asciugamano, propone uno sketch che ha strappato una risata un poco maliziosa ai suoi follower. Cosa sta avvenendo lì sotto, a ritmo di musica?

Batti le mani… con o senza asciugamano?

Nel video, creato con TikTok, Gianluca Vacchi sfida i suoi utenti a riprodurre il gioco “se sei felice e tu lo sai batti le mani” usando appendici non convenzionali, sotto l’asciugamano. L’influencer dapprima guarda in camera sicuro di se’, dopo non riesce a trattenere le risate. Un video lievemente ammiccante ma che in fondo vuole semplicemente intrattenere e far fare due risate a mente spenta. I fan reagiscono bene e si divertono con lui.

I commenti fioccano: “è nato un nuovo idolo”; “non riesco a smettere di guardarlo”; “un eroe”; “genio assoluto”;”sto male dal ridere! Stupendo!”