Frecciatina di Giancarlo Magalli a Barbara D'Urso: il conduttore critica la collega per i tutorial sui social e per quella preghiera in tv

Ha sollevato numerose critiche quell’Eterno Riposo recitato in diretta televisiva su Canale5 per i deceduti di coronavirus. Ad criticare la scelta di Barbara D’Urso, che ha pregato davanti alle telecamere con Matteo Salvini, anche Giancarlo Magalli. Il conduttore de I Fatti Vostri ha attaccato la collega, per l’ennesima volta.

Giancarlo Magalli vs Barbara D’Urso e le preghiera in tv

Intervistato dal Fatto Quotidiano, il volto noto di Rai 2 ha raccontato com’è lavorare in un programma di successo come I Fatti Vostri in piena emergenza coronavirus.

La trasmissione è profondamente cambiata nelle ultime settimane: è stato cancellato lo spazio dedicato all’oroscopo con Paolo Fox, è stata eliminata l’orchestra e ora si deve fare a meno anche di costumisti e truccatori. E poi, niente ospiti né pubblico in studio.

Limitazioni dovute alle misure di contenimento del Covid-19 che hanno rivoluzionato non solo il programma di Giancarlo Magalli ma, ad esempio, anche quelli di Barbara D’Urso. E proprio su Carmelita, il conduttore sembra avere qualcosa da dire. Commentando la preghiera recitata con Salvini di diretta televisiva, ha semplicemente detto: “Prego che cessino queste preghiere”.

Le critiche sui tutorial

Ma Magalli di frecciatine poco lusinghiere in direzione di Barbara D’Urso ne aveva già lanciata qualcuna. Un giorno in diretta, dopo l’ennesimo tutorial della conduttrice, aveva esclamato: “Sui social c’è gente che spiega qualsiasi cosa. Anche una famosa conduttrice ci ha spiegato come si levano i guanti…Ché non l’avremmo mai saputo altrimenti!”

La D’Urso, di recente, si è attirata le critiche di diversi colleghi. L’ormai famosa preghiera in diretta, ad esempio, non è piaciuta a Maurizio Costanzo, ed è stata commentata con pungente ironia anche da Paolo Bonolis.

Per non parlare di decine di migliaia di utenti che hanno firmato la petizione per cancellare i suoi programmi considerati tv spazzatura e diseducativi.