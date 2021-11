Giampiero Galeazzi, l’ultima intervista in lacrime da Mara Venier: cosa confessò sulla malattia

Spunta online l’ultima intervista concessa da Giampiero Galeazzi a Domenica In, quando commosso parlò negli studi di Mara Venier

L’annuncio della morte di Giampiero Galeazzi ha colpito tantissimo i telespettatori appassionati di sport di tutta Italia, che in tanti anni lo hanno amato moltissimo per le sue trasmissioni e le sue telecronache: sul web spunta l’ultima intervista che concesse nel dicembre 2019 a Mara Venier, quando pronunciò parole che hanno commosso davvero tutti.

Giampiero Galeazzi: l’ultima intervista da Mara Venier

Era l’8 dicembre del 2019 quando Giampiero Galeazzi si presentò a Domenica In in occasione dei 90 anni di Don Mazzi, concedendo a Mara Venier l’ultima intervista della sua vita in televisione, smentendo chi aveva ipotizzato che soffrisse di Parkinson.

“Non ho il Parkinson. Ho problemi di diabete – raccontò commosso il Bisteccone della tv – la salute va su e giù, come sulle montagne russe. Ho sbalzi di pressione, gonfiore alle gambe. Quando mi emoziono, mi tremano le mani, ma non sono messo così male. A 72 anni ho anche perso un po’ di chili”.

“Mi manca far bene gli ultimi 50 metri”

“Sono contento di quello che ho fatto nella mia vita, ora mi manca di fare bene gli ultimi 50 metri”, disse inoltre in quell’occasione negli studi di Mara Venier, facendo intuire al pubblico la fragilità nella quale versasse.

Una fragilità che oggi ce lo ha portato via: è per questo che lo ricordiamo con vero, verissimo affetto. Un affetto riservato a una persona straordinaria che è sempre entrata nelle nostre case con memorabile professionalità. Uno sportivo vero, un giornalista esemplare che ha saputo farsi amare da tutta Italia.

