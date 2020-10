View this post on Instagram

… ovunque tu sia io so amare fino a lì … e oltre .. 17 ottobre il tuo compleanno il 17 ottobre ti hanno portato via da me … beffardo destino ingiusto destino .. non avrò mai risposte del perché sia capitato proprio a me ..so solo che l’unica cosa che ho potuto fare è stato diventare una guerriera indipendente in tutto e cercare di lottare sempre rialzarmi sempre e tante volte trasformare il dolore le Mancanze e tutte le lacrime delle cose brutte che ho passato e vissuto negli anni da sola con mamma in forza all ‘ennesima potenza un’alpha woman a volte anche wonder che ironizza su tutto in primis su se stessa … quel dolore è stato trasformato non in cattiveria ma in cose belle dolcezza sorrisi valori Positività voglia di vivere e da tutto ciò ho imparato anche a trarre qualcosa di importante da trasmettere anche al prossimo in varie forme Cercare sempre di stare accanto a chi nella vita ha o ha avuto dei Momenti no o un vissuto duro o semplicemente dei momenti difficili mi prendo cura con forza anche degli altri a volte e sono io la roccia Forte quando qualcuno ha qualcosa che non va ..cerco sempre di lasciare qualcosa di bello al prossimo e nel mio piccolo far capire agli altri nel Mio piccolo piccolissimo cose che a volte gli altri danno per scontate ma che chi ci è passato sa e ha una visuale della vita un po’ più profonda x questo non darà mai nulla per scontato nella vita e tirerà fuori una sensibilità diversa dalla norma ..non sarò mai una viziata dalla vita siamo in ‘equilibrio su un filo sottile e bisogna sentirsi fortunati per tutte le piccole cose che abbiamo e anche solo perché possiamo vivere respirare .. rido e sorrido sempre per questo mi impegno a dare tanto amore e gioia al prossimo dare valore alla vita alle persone a essere una diversa nel cuore e nell ‘anima ❤️ passano gli anni ma tu non passi mai … resterai sempre il mio cuore mi manchi tanto E Ti prometto che renderò uniche e sempre tanto fortunate le persone che faranno parte del cammino della mia vita migliorandone la vita che sia per molto o per poco esprimerò sempre ciò che ho dentro mostrando i miei sentimenti il Mio cuore la mia anima