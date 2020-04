Dopo essere uscita dalla casa del GF Vip, Fernanda Lessa si racconta al settimanale Chi e svela un triste retroscena sull'amica Adriana Volpe

La finale del GF Vip, la seguirà da casa, al sicuro con la sua famiglia. Fernanda Lessa è stata eliminata dal reality di Canale 5 la settimana scorsa e in una intervista a Chi parla del suo rapporto con gli altri concorrenti, soprattutto di Adriana Volpe. La conduttrice, come noto, ha abbandonato il gioco per un lutto familiare e l’ex modella brasiliana ricorda i terribili momenti vissuti dalla coinquilina nella casa.

Fernanda Lessa rivela un retroscena su Adriana Volpe

Informata delle condizioni di salute del suocero, Adriana Volpe ha provato a resistere nella casa del GF Vip ma, rivela oggi Fernanda Lessa, non è stato facile per lei andare avanti.

La conduttrice si è infatti mostrata spesso malinconica, cedendo a momenti di commozione. Poi la decisione di uscire, quando la situazione si è aggravata.

“Ha resistito per due settimane con un peso nel cuore letale. In bagno piangeva e vomitava. Io ero accanto a lei, muta”

ha raccontato Fernanda al settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Il mondo è cambiato

Oltre che di Adriana Volpe, Fernanda Lessa ha parlato anche degli altri concorrenti del GF Vip. Dopo l’abbraccio finale con Antonella Elia, con la quale ha spesso avuto liti furiose, spera di ricostruire un rapporto, fuori dalla casa. Nel suo cuore occupano un posto speciale Adriana, Licia Nunez, Fabio Testi, Andrea Montovoli, Paolo Ciavarro e Teresanna Pugliese.

Ma varcata la soglia della porta rossa, ammette, Fernanda si è ritrovata in un mondo profondamente cambiato a causa del coronavirus.