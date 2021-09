GfVip, Davide imita Andrea: la “performance” è esilarante e conquista tutti

Davide Silvestri si è reso protagonista di un'imitazione esilarante di Andrea Casalino

Tra Davide Silvestri e Andrea Casalino non sembra correre buon sangue.

Tutto sarebbe iniziato a causa della nomination che Davide non ha preso bene, indicando Andrea come un ragazzo falso.

Davide è riuscito a superare la nomination, che ha decretato invece l’uscita di Tommaso Eletti. Nonostante l’antipatia iniziale, sembra che Davide sia alla ricerca di un po’ di serenità e di un modo per convivere con gli altri e con lo stesso Andrea.

Proprio nelle ultime ore, Davide si è reso protagonista di un’imitazione esilarante di Andrea, dato che il modello spesso si impegna in alcuni workout.

Il suo atteggiamento da sportivo è diventato terreno fertile per la parodia di Davide, che ha suscitato risate a crepapelle negli altri inquilini e non è passata inosservata sul web. Che sia un modo per deporre le armi e fare pace?